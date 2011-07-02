5 міліціонерів засудили за наркотики та насильство

Залізничний райсуд Сімферополя призначив п`ятьом співробітникам міліції покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін від п`яти з половиною років до двох років одного місяця за хабарництво, збуті наркотиків, приховуванні фактів вирощуванні коноплі, незаконні затримання і застосування насильства у 2008-2009 роках, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Суд визнав винними начальника сектору боротьби з незаконним оборотом наркотиків лінійного відділу міліції (ЛВМ) на станції «Сімферополь», трьох оперуповноважених ЛВМ на станціях «Сімферополь» і «Керч», а також інспектора патрульної служби Кримської зони батальйону патрульної служби при лінійному управлінні міліції.

«До трьох підсудним застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і всі вони позбавлені звань і можливості протягом трьох років обіймати посади в правоохоронних органах», - зазначається у прес-релізі наглядового відомства.