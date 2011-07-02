Російська туристка впала з дельтаплану в Криму

Мешканка Санкт-Петербургу (Росія), яка приїхала на відпочинок до Криму, отримала численні травми в результаті падіння з дельтаплану в районі гори Клементьєва, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників вдень 1 липня від диспетчера «швидкої допомоги» селища Коктебель.

«Відпочиваючи з друзями, жінка вирішила політати на дельтаплані, не втрималася і впала на землю», - зазначається в прес-релізі.

Туристку доставлено до травматологічне відділення лікарні. Лікарі оцінюють стан 39-річної потерпілої як середнього ступеня тяжкості.

Гору Клементьєва називають «колискою радянської авіації». Тут починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов. У наші дні там проходять навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.