Президент Криму повернувся через 16 років "вигнання"

Перший та останній президент Республіки Крим Юрій МЄШКОВ прибув в суботу з Москви до Сімферополя з приватним візитом - нещодавно в Криму загинула його перша дружина Людмила, однак вперше за останні роки він має намір провести зустрічі з громадськістю.

МЄШКОВ відмовився спілкуватися з журналістами на вокзалі Сімферополя, але пообіцяв пізніше провести прес-конференцію і висловити позицію щодо нинішньої політичної ситуації.

МЄШКОВ був президентом Криму з лютого 1994 по березень 1995 року. Посаду кримського президента ліквідувала влада України.

Фото агенції "Новый регион"