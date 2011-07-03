Президент Криму повернувся через 16 років "вигнання"
09:00, 03 липня 2011Крым
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Хоче провести зустрічі з громадськістю
Перший та останній президент Республіки Крим Юрій МЄШКОВ прибув в суботу з Москви до Сімферополя з приватним візитом - нещодавно в Криму загинула його перша дружина Людмила, однак вперше за останні роки він має намір провести зустрічі з громадськістю.
МЄШКОВ відмовився спілкуватися з журналістами на вокзалі Сімферополя, але пообіцяв пізніше провести прес-конференцію і висловити позицію щодо нинішньої політичної ситуації.
МЄШКОВ був президентом Криму з лютого 1994 по березень 1995 року. Посаду кримського президента ліквідувала влада України.
Фото агенції "Новый регион"
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