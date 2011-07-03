Джарти застеріг "буйні голови"

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає політикою, закамуфльованою в релігію, спроби незаконно встановлювати уклінні хрести в регіоні й обіцяє жорстко присікати будь-які спроби поставити під загрозу міжнаціональну злагоду.

«Акція, що відбулася під Феодосією, потрібна лише призвідникам і їхнім замовникам, які прагнуть перетворити релігію на інструмент ненависті й розбрату», - заявив ДЖАРТИ, коментуючи спробу відновити знесений за рішенням суду хрест у районі Феодосії, повідомляє прес-служба Радміну.

За його словами, політичні діячі, які «намагаються розіграти карту релігійного протистояння, повинні чітко усвідомити - час, коли влада на подібні дії дивилася крізь пальці, пішов безповоротно». «Будь-які спроби провокацій з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації в автономії присікатимуться швидко й жорстко. Застерігаю всі «буйні голови»: влада в Криму сильна, як ніколи, і будь-які спроби похитнути стабільність отримає адекватну й негайну відповідь», - сказав кримський прем`єр.

ДЖАРТИ заявив також, що в Криму немає причин для виникнення міжнаціональних конфліктів.

Представники козачих громад встановили хрест у травні. Проти висловилися кримські татари. Уряд Криму направив позов до суду з вимогою демонтувати хрест. Госпсуд Криму в другій половині травня задовольнив його. Козаки обіцяли звернутися до апеляційного суду.

Сутичка активістів козацьких організацій і співробітників міліції відбулася 2 липня в Феодосії при спробі козаків повторно встановити на в`їзді в місто уклінний хрест, який рано вранці 1 липня був демонтований на підставі рішення Господарського суду.

За повідомленням головного управління МВС у Криму, 100 козаків 2 липня прийшли до храму Архангела Михаїла, забрали хрест і пішли до місця, де він стояв до цього, щоб знову його встановити. Там уже перебували 150 співробітників міліції, з них 100 - «беркутівців».

МВС заявляє, що сутичка зав`язалася через спроби козаків прорвати міліцейський ланцюг. За даними міліції, після зіткнення по медичну допомогу звернулися 9 осіб (за даними громадських організацій - 11).

Міліція стверджує, що керівники мерії Феодосії й кримської міліції домовилися з козаками відвезти хрест на територію храму Архангела Михаїла й передати на зберігання, поки збиратимуться документи для його законного встановлення.