"Беркут" і козаки побилися в Криму

Сутичка активістів козацьких організацій і співробітників міліції відбулася у суботу в Феодосії при спробі козаків повторно встановити на в`їзді в місто уклінний хрест, який рано вранці 1 липня був демонтований на підставі рішення Господарського суду Криму. Постраждало близько 10 козаків.

Представники козачих громад встановили хрест у травні. Проти висловилися представники кримських татар. Уряд Криму направив позов до суду з вимогою демонтувати хрест. Госпсуд Криму в другій половині травня задовольнив його. Козаки обіцяли звернутися до апеляційного суду.

1 липня хрест було демонтовано й перевезено до храму Архангела Михаїла. Порядок забезпечували 200 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС і 100 співробітників «Беркута».

За повідомленням головного управління МВС у Криму, 100 козаків 2 липня прийшли до храму, забрали хрест і пішли до місця, де він стояв до цього, щоб знову його встановити. Там уже перебували 150 співробітників міліції, з них 100 - «беркутівців».

МВС заявляє, що сутичка зав`язалася через спроби козаків прорвати міліцейський ланцюг. Після зіткнення 9 осіб звернулися по медичну допомогу (за даними козаків - 11 осіб).

Міліція стверджує, що керівники мерії Феодосії й кримської міліції домовилися з козаками відвезти хрест на територію храму Архангела Михаїла й передати на зберігання, поки збиратимуться документи для його законного встановлення.

Громадська організація «Російська громада Криму» вважає демонтаж хреста незаконним, оскільки ще йдуть судові тяжби щодо нього. «Незаконний сам факт знесення уклінного хреста співробітниками міліції, який вони здійснили, не маючи на руках рішення Апеляційного суду Криму», - заявила громада.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає політикою, закамуфльованою в релігію, спробу відновити знесений за рішенням суду хрест й обіцяє жорстко присікати будь-які спроби поставити під загрозу міжнаціональну злагоду. «Акція, що відбулася під Феодосією, потрібна лише призвідникам і їхнім замовникам, які прагнуть перетворити релігію на інструмент ненависті й розбрату... Застерігаю всі "буйні голови": влада в Криму сильна, як ніколи, і будь-які спроби похитнути стабільність отримає адекватну й негайну відповідь», - цитує ДЖАРТИ прес-служба Радміну.