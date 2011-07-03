Кожна область має допомагати армії - губернатор Севастополя

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА вважає, що кожна область України має докласти зусиль для розвитку Військово-морських сил країни.

Відповідаючи на запитання про значення шефства регіонів для подальшого розвитку ВМС, він сказав: «Щодо шефства, то тема ця народилася не сьогодні, а завжди була в Україні, і в радянські часи, і мені дуже приємно, що сьогодні шефству, як ми його називаємо, надано зовсім інший тон».

За словами ЯЦУБИ, президент Віктор ЯНУКОВИЧ, видавши указ про організацію шефства над Збройними силами України, «постійно контролює і мене як голову адміністрації, і командувача, і міністра, і ми повинні зробити усе, щоб кожна область доклала зусиль для зміни, зовсім іншого рівня кораблів і підрозділів українського флоту».