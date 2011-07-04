"Чорноморкою" керуватиме екс-міністр Тимошенко

Президент Чорноморської телерадіокомпанії (Сімферополь) Тетяна КРАСИКОВА йде у відпустку з подальшим звільненням за власним бажанням, повідомив УНІАН представник ТРК.

Чорноморська телерадіокомпанія створена в грудні 1993 року. Зараз вона здійснює телемовлення на території Криму і Севастополя.

Тимчасово керувати телеканалом буде колишній міністр праці і соціальної політики України (працювала в уряді Юлії ТИМОШЕНКО), кримчанка Людмила ДЕНІСОВА.

ДЕНІСОВА заявила, що має намір допомагати менеджерському складу ”Чорноморки” готувати творчу частину до нового телевізійного сезону, однак не планує обіймати посаду президента ТРК.

”Я тільки сприятиму тому, щоб ми вийшли з оновленими проектами, новими програмами до 1 вересня. Я не буду президентом телерадіокомпанії. Я - співвласник телекомпанії. От і все. І я просто від імені співвласників братиму участь безпосередньо у цьому процесі”, - сказала ДЕНІСОВА ”Центру журналістських розслідувань”.