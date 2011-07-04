Тигрюлі привезли нареченого з Франції

У білої тигриці Тигрюлі, яку лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО передала приватному ялтинському зоопарку «Казка» два роки тому, з`явився наречений - білий бенгальський тигр з Франції, якому 2,5 року, повідомив УНІАН директор «Казки» Олег ЗУБКОВ.

«У дорозі він трохи потерся об клітку, та й на митниці простояли більше п`яти годин тут, в Ялті, у спеку, поки папірці заповнювали. Найголовніше, що тигр живий-здоровий, а косметичні рани дуже швидко пройдуть», - сказав ЗУБКОВ.

«Наречений» вже знаходиться у вольєрі з «нареченою», але вона від нього поки ховається. Директор зоопарку сподівається, що тварини порозуміються і у них буде потомство.

ЗУБКОВ створив «Казку» в 1995 році. Це перший приватний зоопарк у СНД. На даний час у звіринці живуть більш як тисяча тварин і птахів, багато з них - рідкісних видів.

Бенгальську тигрицю-альбіноса ТИМОШЕНКО подарували організатори фестивалю «Чорноморські ігри» у Складовську у серпні 2009 року, коли вона керувала українським урядом. ТИМОШЕНКО передала тварину до ялтинського зоопарку.