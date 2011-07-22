На екс-начальника Фонду майна Криму завели справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника Фонду майна автономії за підозрою у передачі в оренду підприємству цілісного майнового комплексу колишнього радгоспу-заводу ”Коктебель” за заниженою ставкою, повідомив заступник прокурора республіки Геннадій ДЕМ’ЯНЕНКО на брифінгу.

Також порушено справу проти двох начальників відділів Фонду майна за підозрою у зловживанні службовим становищем і перевищенні посадових повноважень при передачі комплексу в оренду минулого року.

”Шкода за застосування неправильного коефіцієнта для відрахування орендної ставки становила, за розрахунками фахівців, 9 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, деяких працівників Фонду майна навіть сьогодні вже затримали”, - сказав ДЕМ’ЯНЕНКО.

На питання УНІАН, чи затримано екс-голову фонду, представник прокуратури відповів: ”Колишній керівник відсутній”.

Відповідаючи на питання, чи оголошено колишнього голову в розшук, ДЕМ’ЯНЕНКО сказав: ”Справу сьогодні тільки порушили, до розшуку не дійшло, але те, що його немає в наявності - за місцем проживання і в Сімферополі - це я вам підтвердити можу”.

Йдеться про Юрія ШИМІНА, який керував Фондом майна Криму близько восьми років.