Уряд хоче ризикоорієнтований аудит підприємств із "сірими" зарплатами

Уряд має намір ввести ризикоорієнтований аудит підприємств, на яких виплачуються «сірі» зарплати (частина зарплати виплачується офіційно, т.з. «біла» зарплата, а частина - в конверті), повідомив голова Державної інспекції України з питань праці - головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКЕСОВ на брифінгу.

«Пенсійний фонд віддає інформацію, що, на його думку, на якомусь підприємстві не довиплачують заробітну плату. Ці дані зіставляються з даними податкової і після цього інспекція з праці виходить на перевірки. Ці перевірки будуть планові», - сказав він.

Тобто, підприємства будуть попереджені про планові перевірки.

Як відзначив ЧЕРКЕСОВ, на сьогоднішній день в Україні працюють без офіційного працевлаштування 2-4,7 млн. громадян.

У вересні уряд має намір внести до Верховної Ради законопроект щодо легалізації робочих місць і заробітних плат, нагадав він.