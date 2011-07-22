ООН вирішила продовжити фінансування проектів у Криму

Угоду про співпрацю і меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою автономії, Радою міністрів Криму і Програмою розвитку Організації об`єднаних націй (ПРООН) підписали представники цих структур в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського парламенту.

Сторони домовилися про співпрацю в рамках проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза-II”, що фінансується програмою Європейського Союзу в Україні та ПРООН.

Проект дає можливість громадам півострова вирішити ряд проблемних питань у сфері енергозбереження, екології, охорони здоров`я, водопостачання, автотранспортних перевезень тощо.

Документи підписали кримський спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ, перший віце-прем`єр автономії Павло БУРЛАКОВ, постійний представник ПРООН і постійний координатор системи ООН в Україні Олів`є АДАМ.

Перший меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між ПРООН, парламентом і урядом Криму було підписано в 2008 році.

В рамках першої фази проекту в 8 районах автономії реалізували 45 мікро-проектов громад на загальну суму 7,8 млн. грн. 38 сільських і селищних громад відремонтували фельдшерсько-акушерські пункти, дитсадки, школи, системи водопостачання, придбали шкільний автотранспорт.

ПРООН працює в Криму з 1995 року. За цей період сумарний внесок міжнародних партнерів і Програми розвитку ООН в проекти, що реалізуються в Автономній Республіці Крим, становив 32 млн. доларів.