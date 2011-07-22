Начальника одеського порту кинули в ізолятор у Криму

Начальника держпідприємства «Одеський морський торговий порт» Миколу ПАВЛЮКА було затримано 22 липня в Києві за підозрою у зловживанні службовим становищем і доставлено до ізолятора в Сімферополі, повідомив УНІАН представник прокуратури Криму.

За версією слідства, посадовець незаконно витратив більш як 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса».

«Справу за фактом порушила в червні одеська прокуратура, і за рішенням генпрокуратури її було передано для розслідування до Криму, нещодавно ми порушили справу стосовно особи - начальника порту за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу», - сказав працівник прокуратури.

Начальника порту затримано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.