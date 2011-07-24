Незаконне надання землі на $3 млн попереджено в Севастополі
19:44, 24 липня 2011Крым
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Підсумки січня-червня
Прокуратурою Севастополя в січні-червні цього року у взаємодії з Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель попереджено незаконне надання земельних ділянок площею більш як 12 га, повідомила прес-служба відомства.
За підсумками проведеної взаємозвірки документів прокуратурою і Держінспекцією з контролю за використанням і охороною земель в Севастополі встановлено, що вартість незаконно наданих земельних ділянок перевищила 23,7 млн. грн.
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