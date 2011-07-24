Україна закликає європейські країни посилити протидію тероризмові

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що терористичні атаки в Норвегії не мають виправдання, повідомила прес-служба МЗС.

Подвійний теракт стався у Норвегії у п`ятницю, загинули 93 особи, близько 100 поранені. Спочатку прогримів вибух у комплексу урядових будників у центрі Осло, де розташована канцелярія прем`єр-міністра, а за кілька годин чоловік у поліцейській формі відкрив стрільбу в молодіжному таборі правлячої Трудової партії на острові Утойя. Норвежець Андерс Берінг Брейвік зізнався в здійсненні двох терактів.

За словами ГРИЩЕНКА, українське головування в Комітеті міністрів Ради Європи рішуче засуджує терористичні атаки в Норвегії.

"Такі огидні атаки не мають виправдання. Ці варварські акти не можуть розглядатися інакше, як прямий виклик сім`ї народів Ради Європи через їх очевидну загрозу для загальноєвропейських демократичних цінностей", - вважає міністр.

Він наголосив, що головування в Комітеті міністрів Ради Європи знову підтверджує тверду рішучість боротися проти усіх форм тероризму і екстремізму.

ГРИЩЕНКО також підкреслив, що українське головування також закликає держави-члени Ради Європи активізувати зусилля щодо запобігання та протидії тероризму і екстремізму шляхом зміцнення співпраці та повної реалізації відповідних конвенцій міжнародних інституцій.