Каракурт вкусив пенсіонерку в Криму

11:32, 25 липня 2011
Крым
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Постраждала у реанімації

Каракурт вкусив жінку похилого віку в Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався на вихідних у бахчисарайському селі Ростуще.

Отруйний павук вкусив 64-річну жінку, коли вона працювала у себе на дворі.

Постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Медики оцінюють її стан як середнього ступеня тяжкості.

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