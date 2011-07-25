Каракурт вкусив пенсіонерку в Криму

Постраждала у реанімації

Каракурт вкусив жінку похилого віку в Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. Інцидент стався на вихідних у бахчисарайському селі Ростуще. Отруйний павук вкусив 64-річну жінку, коли вона працювала у себе на дворі. Постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Медики оцінюють її стан як середнього ступеня тяжкості.

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