У Сімферополі відкрився заповідник "Неаполь Скіфський"

У Сімферополі на території, де знаходяться руїни столиці пізньоскіфської держави Неаполя Скіфського, відкрився історико-археологічний заповідник, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Неаполь Скіфський був великим містом майже 600 років: з ІІІ століття до нашої ери до ІІІ століття нашої ери. Стародавній мегаполіс площею близько 30 гектарів розміщався на невисокому плато на околиці нинішнього Сімферополя.

Археологи у середині ХХ століття розкопали залишки оборонної стіни, мавзолей, житлові будівлі, однак через брак грошей на доглядання за руїнами були змушені знову засипати землею значну частину пам`ятників. Останніми роками Неаполь Скіфський перебував у вкрай запущеному стані.

Парламент Криму в квітні 2011 дав згоду Радміну на створення республіканської установи «Історико-археологічний заповідник «Неаполь Скіфський» для вивчення і розвитку археологічного комплексу: городища і некрополів.

«Відкриття заповідника ”Неаполь Скіфський” - серйозний крок у справі відродження унікального пам`ятника нашої історії», - наголосив перший віце-прем`єр Криму Павло БУРЛАКОВ, який ознайомився з ходом розкопок і реставрації пам`ятника, оглянув руїни кріпосних стін і воріт Неаполя, залишки мавзолеїв скіфських царів, комплекс вирубаних у скелі зернових ям, ритуальний басейн.

За рахунок коштів бюджету Криму проведено реставрацію павільйону, упорядковано і захищено територію. Також розроблені пропозиції з будівництва музейного комплексу.

Джерелами фінансування археологічних робіт у заповіднику мають стати бюджетні кошти, а також гроші меценатів, вважає БУРЛАКОВ.