Бізнесмен Файнгольд посидить в ізоляторі до п`ятниці

Центральний районний суд Сімферополя продовжив до 29 липня термін тримання під вартою підозрюваного у шахрайстві кримського бізнесмена Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, повідомила УНІАН співробітниця прес-служби прокуратури Криму.

«Термін тримання під вартою продовжено до п`ятниці», - сказала вона.

Таке рішення суд виніс у понеділок, 25 червня.

Останню кримінальну справу порушили проти бізнесмена за підозрою в отриманні обманним шляхом 150 тисяч гривень від громадянина.

Раніше проти ФАЙНГОЛЬДА порушили декілька справ про шахрайство. За версією слідства, він незаконно одержав від підприємців більш як мільйон гривень.

Бізнесмен перебуває під слідством із середини травня.

Спочатку Центральний райсуд обрав екс-депутату Сімферопольської міськради запобіжний захід у вигляді десяти діб утримання під вартою, але через нібито перенесений інсульт він весь цей час перебував у лікарні під міліційною охороною.

Той самий суд на початку червня відпустив ФАЙНГОЛЬДА під заставу в 600 тис. грн.

У середині липня після порушення чергової справи бізнесмена за рішенням суду узяли під варту до 22 липня.

Минулої п`ятниці райсуд відпустив ФАЙНГОЛЬДА під підписку про невиїзд, а співробітники прокуратури відразу ж затримали, пояснивши це відкриттям ще однієї справи про шахрайство.

Крім того, після прокурорської перевірки сімом працівникам лікарні, де лежав ФАЙНГОЛЬД, оголосили догану, оскільки слідчі стверджують, що діагноз екс-депутата «був перебільшений».