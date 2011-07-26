Кримський суд звільнив начальника одеського морпорту за гроші

Центральний районний суд Сімферополя звільнив з-під варти під заставу в 180 тисяч гривень начальника державного підприємства «Одеський морський торговий порт» Миколу ПАВЛЮКА, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомив УНІАН представник прокуратури.

За його інформацією, таке рішення суд ухвалив 25 липня.

ПАВЛЮКА затримали 22 липня за підозрою у незаконній витраті більш як 170 тисяч гривень на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса».

Справу за фактом порушила в червні одеська прокуратура, за рішенням генпрокуратури її було передано для розслідування до Криму. Нещодавно прокуратура Криму порушили справу стосовно особи - начальника порту - за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.