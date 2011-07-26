Крим купить у "Богдана" 56 тролейбусів

«Автоскладальний завод № 1» компанії «Богдан Моторс» та Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Криму уклали договір про поставку 56 тролейбусів до Криму, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Близько половини придбаних тролейбусів вийдуть на кримські траси до 26 жовтня, решта надійдуть до Криму до кінця року», - йдеться в прес-релізі.

Згідно інформації про держзакупівлі, за право поставити тролейбуси до Криму боролися два підприємства: київський «Богдан Лізинг» та луцький «Автоскладальний завод № 1». Торги були проведені в першій декаді липня. Сума контракту - 149,5 млн. грн. Договір з переможцем підписано 25 липня.

У 2010 році зі стабілізаційного фонду держбюджету було виділено близько 142 млн. грн. на закупівлю 61 тролейбуса для Криму. Торги виграв «Автоскладальний завод № 1». Компанія поставила машини в Крим до березня 2011 року.

Республіканському підприємству «Кримтролейбус» понад 50 років. Воно займається перевезеннями пасажирів у Сімферополі та дорогою Сімферополь-Алушта-Ялта.