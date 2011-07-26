Янукович не доїхав до Севастополя

Робоча поїздка президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Севастополя, що планувалася на вівторок, перенесена, повідомив журналістам голова Севастопольської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«У президента багато різних турбот, у нього не один Севастополь. Можу сказати відверто, що Віктор Федорович особисто мені зателефонував і сказав: "Обов`язково візит буде, тільки в інший час"», - повідомив ЯЦУБА.

На запитання журналістів, чи приїде ЯНУКОВИЧ до Севастополя 31 липня на святкування Дня російського флоту, ЯЦУБА відповів, що президент не приїде.

Перший заступник голови Севастопольської адміністрації Сергій САВЕНКОВ 19 липня заявив, що на святкуванні Дня Військово-морського флоту РФ в місті очікують на президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Росія і Україна поки не визначилися, коли зустрінуться президенти двох країн, повідомила 21 липня прес-секретар МЕДВЕДЄВА Наталія ТІМАКОВА.