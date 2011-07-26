Пам'ятник борцям за радянську владу облили фарбою в Севастополі

Пам`ятник борцям за радянську владу, полеглим в 1919-1920 роках, спаплюжений вандалами в сквері кладовища Комунарів, яке знаходиться в центрі Севастополя (фото).

Невідомі розмалювали пам`ятник непристойними словами в понеділок, 25 липня. Дісталося і вождю світового пролетаріату. Навколо валялися презервативи і пляшки.

Пам`ятник був відкритий у 1937 році. Це масивний призматичний семиметровий пілон з балаклавського рожевого мармуроподібного вапняку, встановлений на триступінчатої п`єдесталі. На лицьовій стороні укріплена мармурова дошка з іменами 49 підпільників, які загинули в Криму. На пілоні - напис-присвячення і барельєфи на теми революції і громадянської війни.