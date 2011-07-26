Патріарх Кирил зустрівся з Януковичем у Криму - ЗМІ

Глава Російської православної церкви КИРИЛ провів зустріч з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Криму, повідомляє «Фокус» з посиланням на свої джерела в Київській митрополії.

«Перед прильотом до Києва патріарх залетів до ЯНУКОВИЧА на дачу в Криму. У них зараз йде зустріч», – повідомило «Фокусу» джерело в митрополії.

Патріарх КИРИЛ прибуває до Києва на святкування річниці Хрещення Русі. В українській столиці він пробуде три дні. Програмою передбачено святковий молебень на Володимирській гірці, участь у засіданні Священного синоду РПЦ, зустріч з ректорами вищих навчальних закладів України. 28 липня за участі патріарха відбудеться Божественна літургія на Соборній площі Лаври.