Афера на мільйони: екс-депутат отримав 8 років в`язниці

Київський районний суд Сімферополя засудив двох керівників кредитної спілки «Южний» - колишнього депутата Верховної ради Криму Сергія КАЗАЧЕНКА і гендиректора «Південної енергетичної компанії» Валерія ВОЛКОВА - до 8 і 7 років в`язниці, відповідно, за аферу з вкладами, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління МВС.

Їм пред`явлені звинувачення за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснені у великих розмірах.

У справі проходили ще двоє колишніх керівників кредитної спілки «Южний». Їх звинувачували за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Вони засуджені до трьох років позбавлення волі умовно.

«Постраждалими визнано близько 1400 осіб. Вдалося довести, що посадовці КС «Южний» викрали грошові кошти на суму 4 мільйони 31 тисяча гривень», - йдеться у прес-релізі.

Хоча загальна сума збитку, заявленого позивачами, перевищує 65 мільйонів гривень.

Суд також ухвалив стягнути з підсудних 4 мільйони гривень у рахунок погашення нанесеного вкладникам збитку і вирішив позбавити ВОЛКОВА майна.

Постраждалі збираються оскаржити рішення суду.

Кредитна спілка «Южний» була створена у 2001 році, активні дії з прийому вкладів здійснювала з 2006 по 2008 рік. Восени 2009 року до міліції стали надходити звернення незадоволених вкладників. Вони заявили, що внесли до кредитної спілки гроші - і не одержали ані дивідендів, ані вкладів.

Навесні 2010 року було порушено кримінальну справу. В афері підозрювалися четверо осіб, які змінювали один одного на керівних посадах у кредитной спілці. Влітку Київський райсуд ухвалив рішення узяти під варту КАЗАЧЕНКА і ВОЛКОВА.