Азарова запросили до Севастополя

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує відвідати Севастополь найближчим часом, повідомив журналістам голова Севастопольської адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«Я запросив до Севастополя Миколу Яновича АЗАРОВА. І він дав згоду», - сказав ЯЦУБА.

Губернатор попросив голову уряду «відкрити відділення 1-ї міської лікарні, яка була побудована попереднім керівництвом і попереднім складом міськради». «Другий об`єкт, який я пропоную подивитися, це судоремонтний завод, де ми збираємося за спеціальною програмою запропонувати виготовлення суден, які давно треба змінити в Севастополі», - сказав ЯЦУБА.