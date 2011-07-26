Кораблі тікають із севастопольського порту

Зайва жорсткість прикордонників і митників призвела до того, що обробка суден із Севастополя йде до Євпаторії та інших портів Криму, чого допустити не можна, заявив журналістам голова Севастопольської адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«Питання обслуговування суден, що заходять до Севастополя, треба вирішувати комплексно, вирішувати так, як вирішив Крим. Бо в Криму створені всі сприятливі умови для обробки суден, спрощення процедур. Це все - в контексті доручення президента про дерегуляцію», - сказав він.

ЯЦУБА заявив, що у вівторок розмовлятиме на цю тему з керівником прикордонної служби України, а в понеділок провів відповідну розмову з керівником митної служби.

«Потрібні такі самі процедури, які введені законом про дерегуляцію в будівництві. Страждає яхтинг: яхти йдуть до Туреччини, до Греції. Україну яхти уникають. І лише через те, що хтось хоче показати, що він тут велика людина і рятує країну. А від кого він рятує, я не знаю», - звзначив він.