Морякам Чорноморського флоту повернули викрадені з карт гроші

Російським військовослужбовцям і вільнонайманим громадянам України, які працюють на Чорноморському флоті РФ, повернули викрадені у них у ніч з 16 на 17 липня шахрайським шляхом гроші із зарплатних карт ВТБ Банку, заявив директор відділення «Севастопольська регіональна дирекція ВТБ» Геннадій КАКОВКІН.

Раніше ЗМІ повідомляли, що гроші вдалося зняти за допомогою спеціальних зчитуючих пристроїв.

За даними КАКОВКІНА, постраждало близько 130 власників пластикових карт.

«Банк вже ухвалив рішення, картки все перевипущено, і надалі буде перевипущено всі пластикові картки, щоб убезпечити їх від таких дій. Було зроблено блокування кількох тисяч карток. Це зроблено для того, щоб ті картки, які, скажімо так, потрапили в зону ризику, людина нічого там не втратила, і гроші він може знімати через касу банку. На всіх банкоматах встановлена захисна апаратура, яка, можливо, не на 100 відсотків, але убезпечить досить сильно. Правлінням банку ухвалено рішення - всі гроші, зі всіма комісіями, людям вже повернуто на картки», - сказав він Севастопольській регіональній державній телерадіокомпанії.