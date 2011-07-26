Уряд може пустити на шельф італійців?

Італійська компанія Eni цікавиться видобутком вуглеводнів на шельфі Чорного та Азовського морів, заявив голова Державної служби геології і надр Едуард Ставицький в інтерв`ю виданню "Бізнес".

"По-перше, кілька родовищ у Західній Україні. По-друге, певні родовища в Полтавській області. І третій регіон, на який вони звернули увагу, - мілководний шельф і перехідні зони. У Eni є 78 платформ в Адріатичному морі, де ведеться видобуток на шельфі глибиною не більше 40 м. Схожа геологія на мілководному шельфі Азовського і Чорного морів", - сказав він.

"Найближче до цієї мети Eni", - додав Ставицбкий відповідаючи на питання: Яка із зарубіжних компаній, що виявили інтерес до українського шельфу, першою почне промисловий видобуток вуглеводнів?

За його словами, Eni в 2011 році згортають здобич на шести платформах в Адріатичному морі.

"Ці платформи можна буде перемістити на український шельф. Але перед цим знадобиться пробурити свердловини - для цього потрібна установка jack-up- самопідйомна бурова установка. Причому однієї буде недостатньо - потрібні дві", - підкреслив він.

Окрім того, за словами Ставицького, Держгеонадра успішно співпрацюємо з Shell.

"Корпорацію цікавлять території площею 10 тисяч кв. км, це родовища Великого Донбасу - частина Харківської і Дніпропетровської, а також вся територія Донецької та Луганської областей. Там доведеться бурити на великі глибини - 6 тисяч м", - повідомив він.

Також Ставицткий переконаний, що зарубіжні компанії працюватимуть в Україні відповідно до угод про розділ продукції.

"Думаю, так. Глава держави підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування угод про розподіл продукції", який позитивно вплине на розвиток галузі і сприятиме залученню інвестицій в Україну. Найближчим часом буде заявлений конкурс на укладення УРП", - резюмував чиновник.

В той же час він додав, що в уряді вже є противники такого конкурсу.

"Ми завершуємо підготовку відповідної документації. Процедура така: конкурс оголошується за 45 днів до його проведення; з урахуванням цього можна говорити, що, швидше за все, він буде проведений в кінці вересня. Хоча вже є противники і конкурсу, і самого принципу УРП", - заявив Ставицький.

Як повідомлялося, великобританська Cadogan Petroleum Plc затвердила продаж італійській Eni SpA 60% в Покровському і Загорянському родовищах.

Eni - італійська нафтова і газова компанія. Концерн веде діяльність в 70 країнах світу.

Добовий видобуток нафти і газу - 1,74 мільйона барелів нафтового еквіваленту. Доведені запаси - 6,84 мільярда барелів нафтового еквіваленту.

Eni веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

20,31% акцій належать міністерству економіки і фінансів Італії, 9,99% - держкомпанії CDP. Всім іншим акціонерам законодавство Італії забороняє мати пакети більше 3%, повідомляє Українська правда