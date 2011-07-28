Як Росія святкуватиме день ВМФ

У Севастополі у п`ятницю проведенням в акваторії бухти генеральної репетиції параду кораблів і урочистих зборів і концерту (у Будинку офіцерів флоту) розпочнуться заходи, присвячені святкуванню Дня Військово-морського флоту Росії.

У суботу, напередодні свята, на літній естраді Приморського бульвару для жителів і гостей міста-героя Севастополя відбудеться концерт творчих колективів флоту і міста, а також колективів, які шефствують над флотом регіонів Росії.

Безпосередньо День ВМФ РФ (як і у колишньому СРСР, у російському флоті це свято відзначається в останню неділю липня) розпочнеться урочистим підйомом військово-морського прапора і прапорів розцвічування на кораблях і у військових частинах флоту. З 9.15 до 9.55 у Севастопольській бухті пройде парад кораблів ЧФ РФ, а з 10.00 до 11.10 - військово-спортивне свято.

З 12.00 до 17.00 в Музеї Чорноморського флоту з нагоди свята буде «День відкритих дверей», а з 15.00 до 18.00 на Мінній стінці - відвідування і показ кораблів флоту жителям і гостям міста-героя Севастополя.

Цього ж дня заплановано святковий концерт для військовослужбовців, членів їх сімей, жителів і гостей міста на честь Дня ВМФ Росії.

О 22.00 над Севастопольською бухтою проведуть святковий артилерійський салют і феєрверк. На цей час пошуково-рятувальні судна флоту здійснять так звані фонтани на воді. Після їх завершення протягом години на Приморському бульварі і площі Нахімова пройде виступ оркестру штабу ЧФ Росії.