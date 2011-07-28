Літак, що летів до Ізраїлю, аварійно сів у Криму

Літак ”Боїнг-737” із 80 пасажирами і 5 членами екіпажу, що прямував з Донецька до ізраїльського Тель-Авіва, зробив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя через відмову генератора, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

”Боїнг” приземлився на основній смузі аеропорту 27 липня о 16:06.

”Його опечатано до з`ясування обставин”, - повідомили рятувальники.

З Москви (Росія) о 21.40 до Криму прибув літак такої ж марки, яким пасажири несправного ”Боїнгу” вилетіли до Тель-Авіва.

У повідомленні кримського МНС не вказано, яка компанія здійснювала рейс.