Начальника морпорту Одеси знову посадили в кримський ізолятор

Начальник Одеського морського торгового порту Микола ПАВЛЮК, якого у середу було затримано в Одесі за підозрою у зловживанні службовим становищем, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Сімферополі.

Прокуратура Криму порушила проти нього ще одну кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до важких наслідків), повідомив кореспондента УНІАН по телефону представник наглядового відомства.

«Керівник порту проходить у справі як обвинувачений. Держінтересам завдано збиток майже на 700 тисяч гривень», - сказав співбесідник агентства.

Перший раз ПАВЛЮКА було затримано 22 липня за підозрою у незаконній витраті більш як 170 тисяч гривень на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» і доставлено до сімферопольського ізолятора.

Кримінальну справу порушила прокуратура Одеси, а генеральна прокуратура України доручила розслідування прокуратурі Криму. Кримська прокуратура перекваліфікувала справу і порушила її за ч.2. ст. 364 КК безпосередньо проти начальника порту.

Суд у Сімферополі 25 липня відпустив ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу у розмірі 180 тисяч гривень, після чого 71-річний керівник порту потрапив до лікарні в Одесі. Лікарі припускають, що у нього інсульт, заявила керівник прес-служби порту Олена ГІРЯЄВА.