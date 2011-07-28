Сержант побив солдата за відмову принести пиво
15:48, 28 липня 2011Крым
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Порушено дві справи про дідівщину
Військова прокуратура Сімферопольського гарнізону порушила дві кримінальні справи за фактами побиття військовослужбовців у військовій частині в Криму, повідомила в четвер прес-служба Генеральної прокуратури України.
Так, за даними слідства, в одному випадку молодший сержант побив солдата за відмову принести йому дві пляшки пива.
У другому випадку молодший сержант, бажаючи продемонструвати свою фізичну і службову перевагу, неодноразово бив трьох підлеглих військовослужбовців.
Обидві події сталися в одній військовій частині. Її номер прокуратура не повідомляє.
Справи порушено за ч. 2 ст. 424 Кримінального кодексу України - ”перевищення військовим влади або службових повноважень”.
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