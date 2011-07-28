Будуправління ЧФ відшкодувало борг перед пенсійним фондом

Будівельне управління Чорноморського флоту Міноборони Росії повністю відшкодувало заборгованість у 5 млн. 600 тис. грн. перед Пенсійним фондом України, повідомила в четвер прес-служба прокуратури Севастополя.

Це підприємство тривалий час було одним з найбільших боржників перед ПФУ в Севастополі.

«В результаті вжитих прокуратурою Севастополя заходів борг погашений повністю», - зазначили у прес-службі.