Будуправління ЧФ відшкодувало борг перед пенсійним фондом

17:41, 28 липня 2011
Крым
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Будівельне управління Чорноморського флоту Міноборони Росії повністю відшкодувало заборгованість у 5 млн. 600 тис. грн. перед Пенсійним фондом України, повідомила в четвер прес-служба прокуратури Севастополя. 

Це підприємство тривалий час було одним з найбільших боржників перед ПФУ в Севастополі.

«В результаті вжитих прокуратурою Севастополя заходів борг погашений повністю», - зазначили у прес-службі.

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