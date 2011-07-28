30% абітурієнтів не знають теореми Піфагора

Рівень знань абітурієнтів, що складали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), був невисоким, заявила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА на прес-конференції в четвер.

За її словами, потішитися деякими результатами написання ЗНО не можна.

«Незважаючи на те, що більшість ректорів вищих навчальних закладів України вважають тести з математики занадто простими, ми маємо декілька гірких прикладів, що доводять протилежне. Із завданням на визначення теореми Піфагора не впоралося 30% тих, хто складав тести. А розв’язати елементарне рівняння: 2 поділити на X дорівнює 5 не вдалося 32% абітурієнтів», – зазначила директор центру оцінювання якості освіти.