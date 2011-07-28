30% абітурієнтів не знають теореми Піфагора
20:00, 28 липня 2011Крым
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Підсумки тестів
Рівень знань абітурієнтів, що складали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), був невисоким, заявила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА на прес-конференції в четвер.
За її словами, потішитися деякими результатами написання ЗНО не можна.
«Незважаючи на те, що більшість ректорів вищих навчальних закладів України вважають тести з математики занадто простими, ми маємо декілька гірких прикладів, що доводять протилежне. Із завданням на визначення теореми Піфагора не впоралося 30% тих, хто складав тести. А розв’язати елементарне рівняння: 2 поділити на X дорівнює 5 не вдалося 32% абітурієнтів», – зазначила директор центру оцінювання якості освіти.
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