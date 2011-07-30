"Континент" до банкрутства продав квитки на рейси з Криму до 9 вересня

Російська авіакомпанія «Континент», яка виконувала чотири рейси на тиждень з Криму до РФ, встигла до свого банкрутства продати квитки до 9 вересня, повідомила прес-служба Міністерства курортів Криму.

Розкуплено в середньому по 100 квитків на рейс.

Про банкрутство авіакомпанії «Континент», заснованої 2007 року, було оголошено у п`ятницю. Станом на 29 липня заборгованість перевізника перед російськими аеропортами складала 32 мільйони рублів.

Міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН розпорядився затримати літаки «Континенту» і передати в транспортну прокуратуру матеріали за фактом ненадання пасажирам послуг.

Сотні людей не змогли вилетіти у п`ятницю і суботу з аеропортів в містах Росії. У Криму застрягли до 150 осіб. Частина пасажирів вирушила до РФ на рейсах інших авіакомпаній, деякі добиралися додому потягами. За іншими увечері в суботу прилетів чартер з Москви.

Перший віце-прем`єр Криму Павло БУРЛАКОВ звернувся до генконсула Росії в Сімферополі Володимира АНДРЄЄВА і посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА з проханням надати допомогу в поверненні громадян РФ додому.

Основу парку збанкрутілої авіакомпанії становили літаки Ту-154М.