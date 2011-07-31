Кабмін обіцяє гроші на споруду двох катерів для Севастополя

Кабінет міністрів України вивчить можливість фінансування з держбюджету будівництва двох пасажирських катерів для Севастополя, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Я знаю проблему так званих річкових трамваїв (у Севастополі). Вони старі. Ми все порахуємо, прикинемо. Треба там змінити хоча б парочку... На пару я гарантую», - сказав глава уряду в суботу журналістам в Севастополі.

В той же час, прем`єр не уточнив, у які терміни буде здійснено фінансування.

За даними Кабміну, зношеність основних фондів севастопольських катерів становить 85 відсотків. За рік вони перевозять близько 6 мільйонів пасажирів.