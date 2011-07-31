Україна тужить за загиблими гірниками

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив неділю днем жалоби в Україні через аварії на двох шахтах в Луганській і Донецькій областях, в результаті яких загинули 37 гірників.

На держустановах 31 липня приспущено українські прапори.

ЯНУКОВИЧ рекомендував обмежити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести зміни до програм теле- і радіопередач.

Вибух на шахті "Суходільська-Східна" на Луганщині стався в ніч на п`ятницю. Загинули 26 гірників, ще 2 постраждали.

Аварія на поверхні шахти імені Бажанова у Макіївці сталася в п`ятницю вранці - обрушився пристрій для підйому і спуску людей. Загинули 11 шахтарів, 4 постраждали.