Поле з 72 тисячами кущів коноплі знайшли в Криму
13:25, 31 липня 2011Крым
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Землю 59-річний чоловік орендував
Співробітники міліції виявили в суботу близько 72 тисяч кущів коноплі на полі площею 52 гектари в Криму, повідомила в неділю прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Посів знайшли на околиці селища, назва якого в прес-релізі не вказана. Землю 59-річний кримчанин орендував у відкритого акціонерного товариства.
МВС вирішує питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею "посів або вирощування снотворного маку чи конопель".
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