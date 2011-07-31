Поле з 72 тисячами кущів коноплі знайшли в Криму

Співробітники міліції виявили в суботу близько 72 тисяч кущів коноплі на полі площею 52 гектари в Криму, повідомила в неділю прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Посів знайшли на околиці селища, назва якого в прес-релізі не вказана. Землю 59-річний кримчанин орендував у відкритого акціонерного товариства.

МВС вирішує питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею "посів або вирощування снотворного маку чи конопель".