5% рейсів "АероСвіту" затримуються

Близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» в понеділок затримуються через акції протесту пілотів літаків Боїнг-737, повідомив УНІАН помічник генерального директора «АероСвіту» зі зв`язків із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

За його словами, це акція протесту, не страйк, оскільки пілоти виходять на роботу, проте «відмовляються виконувати рейси, мотивуючи це морально-психологічним станом, який не дозволяє здійснювати польоти, у зв`язку з тим, що не було виконано низку виплат пілотам». Як відзначив він, постраждали як внутрішні, так і міжнародні рейси. «Є затримки рейсів до Москви, Афін, Дюссельдорфа, Габмурга, Одеси, Сімферополя», - повідомив КУЦИЙ.

За його словами, проте, зараз затримуються лише рейси на виліт із «Борисполя», з ініціативною групою пілотів досягнуто домовленості, що рейси на прибуття до «Борисполя» виконуватимуться.

За словами КУЦОГО, основні вимоги пілотів - індексація виплат, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Як відзначив він, зараз адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готуються документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Сума необхідних виплат не називається.