Трійко уссурійських тигрів народилося в ялтинському зоопарку

В ялтинському зоопарку «Казка» у уссурійських (амурських) тигрів Амури і Бенгала у вівторок народилася трійня. Народження одразу трьох тигренят – велика подія для зоосвіту, адже у неволі ці кішки розмножуються не дуже охоче.

«Примітно, що народилися три дівчинки. Це – рідкість. Годуємо їх спеціальним молоком – сумішшю для великих кішок. У нас, до речі, амурські тигри цього року народжуються вже в четвертий раз. Всього – одинадцять, з них два загинули», – повідомив директор зоопарку Олег ЗУБКОВ телефоном УНІАН.

З урахуванням дорослих амурських тигрів в ялтинському зоопарку живуть 20 особин. «У нас – клондайк! Ми поставили завдання розвести більш як 25 амурських тигрів, зараз вже 20. Хоча утримання амурського тигра – дуже недешеве задоволення, він з`їдає за день до десяти кілограмів м`яса. Може, і до сорока з`їсти, але потім три-чотири дні нічого не їсть», – сказав ЗУБКОВ.

У природі залишилося лише близько 300 уссурійських тигрів.

«Чисельність продовжує скорочуватися. Невеличка купка кісток амурських тигрів, яку можна утримати на долоні, коштує три тисяч доларів на ринках Китаю, їх розтирають і використовують для приготування настоянок, а за шкуру на американських ринках дають до п`ятдесяти тисяч доларів. Вони, як і раніше, є об`єктом хижацького браконьєрського промислу. Плюс у природі їсти нічого, і середовище їх проживання скорочується – то пожежі, то ще щось», – відзначив директор «Казки».