Форос нап'ється на 14 млн гривень

У курортному селищі Форос у Криму почали цілодобово подавати питну воду.

Проектування й будівництво об`єкту «Два резервуари питної води по 2 тис. м3 кожен з інженерними мережами й виробничими приміщеннями» здійснювалося за рахунок власних коштів Фороської селищної ради, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

До складу об`єкту входять два резервуари з розподільними вузлами, трубопроводи до місцевих джерел і магістрального водопроводу Ялта - мис Сарич, а також виробничі приміщення. Вартість об`єкту - 14 млн. 300 тис. грн.

Додатково на 652 тис. грн. проведено капремонт усередині селищних мереж водопостачання й пристроїв водомірних вузлів на кожен багатоквартирний житловий будинок.

«Раніше інфраструктура селища Форос була інтегрованою частиною інфраструктури санаторію ”Форос”, всі інженерні комунікації та споруди водопостачання і водовідведення знаходилися на його балансі. Проте зі зміною форм господарювання і відомчої підпорядкованості санаторію почалися перебої з подачею води в селище - вода подавалася за графіком», - сказав 2 серпня селищний голова Анатолій БИКОВ.

Перший віце-прем`єр кримського уряду Павло БУРЛАКОВ зі свого боку зазначив, що «тепер понад 2 тисяч жителів і 5 тисяч відпочивальників селища цілодобово будуть забезпечено питною водою».