Кабмін переніс початок сезону полювання із серпня на вересень

Кабінет міністрів України переніс початок сезону полювання із серпня на вересень у зв’язку із високою пожежною небезпекою, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор СІВЕЦЬ на прес-конференції в середу.

«Перенесення сезону полювання у першу чергу пов’язано з тим, що в Україні спостерігається висока ймовірність лісових пожеж, а по-друге, полювання в Україні переважним чином відбувається в лісах комунальної власності, в яких протипожежна охорона не організована належним чином», - сказав СІВЕЦЬ.

Він зазначив, що з початку літа в лісах, підпорядкованих Держагентству лісових ресурсів, сталося 1 тис. 155 пожеж, в яких постраждало 317 га лісу. В лісах, підпорядкованих іншим відомствам, постраждало 355 га лісу за меншої кількості пожеж.

«Завданням Держагентства лісових ресурсів є запобігання таким масштабним пожежам, від яких зараз страждає Росія. У наших сусідів щоденно фіксується від 70 до 100 лісових пожеж», - сказав СІВЕЦЬ.