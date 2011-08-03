2 людини загинули й 5 травмовані в аварії у Криму

Дві людини загинули, ще 5, зокрема двоє шестирічних дітей, отримали травми внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Шевроле», в якому їхали кияни, врізався в «Опель» із жителями Житомирської області вдень 2 серпня в Первомайському районі півострова.

«Водій ”Шевроле Авео”, рухаючись зі сторони Красноперекопська в напрямку Сімферополя, з невстановлених причин виїхав на смугу зустрічного руху й допустив зіткнення з ”Опель Астра”», - йдеться в прес-релізі ДАІ.

В аварії загинули 41-річний чоловік-водій «Опеля» та 50-річна жінка-пасажир «Шевроле».

Травми різного ступеня тяжкості отримали троє пасажирів «Опеля» (жінка, дівчинка й хлопчик), а також водій і пасажир «Шевроле».