В Україні - "час шахраїв, політиканів і жебраків" (опитування)

Більшість громадян України визначають нинішній час “як час злодіїв, шахраїв” (48%), політиканів (44%) та жебраків (40%), сказаладиректор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина БЕКЕШКІНА, представляючи на прес-конференції результати багаторічного проекту Інституту соціології НАН України “Моніторинг соціальних змін”, який був розпочатий з 1992-1994 років.

В квітні 2011 року було опитано 1200 осіб за репрезентативною вибіркою.

У цих оцінках солідарні жителі всіх регіонів України.

Експерт додала, що лише незначна частина опитаних визначила наш час як час моральних авторитетів (11%), талантів (7,5%), та професіоналів (7%).

Результати опитування показують, що провідну роль в житті українського суспільства відіграють мафія, злочинний світ - 40% опитаних, підприємці, бізнесмени - 37%, лідери політичних партій - 31%, чиновники - 30%.

У порівнянні з 1994 роком зменшилось визнання населенням ролі робітників (з 23 до 15%), селян (з 21 до 10%), інтелігенції (з16 до 10%), керівників державних підприємств (з 16 до 11%) та сільгосппідприємств (з 11 до 5%).

В той же час роль підприємців, бізнесменів в свідомості людей зросла з 24 до 37%, лідерів політичних партій - з 24 до 31% та мафії, злочинного світу - з 34 до 40%.