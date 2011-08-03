Лікарня в Севастополі шокувала Азарова

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ відзначає незадовільний стан деяких лікарень в Україні та обіцяє, що уряд виділить усі необхідні кошти для ліквідації «ганебного» положення в медицині.

Зокрема, він заявив, що більшість будівель севастопольської міської лікарні споруджені ще у XIX столітті, палати перебувають у незадовільному стані. «Пирогов у кращих умовах працював», - сказав АЗАРОВ у середу на засіданні Кабінету міністрів, поділившись враженнями від відвідання лікарні у Севастополі.

Крім того, він був обурений оголошенням, яке побачив у лікарні, про те, що хворі мають приносити свою постільну білизну.

«Біля дверей висить сакраментальне оголошення: "Пацієнти повинні мати із собою рушники і постільну білизну". До чого ми дійшли за роки популізму, безвідповідальності, соціальної сліпоти! Негайно потрібно за кілька років позбутися такої ганьби для європейської держави. Це наше першочергове завдання», - сказав АЗАРОВ.