Викладач знімав порно з дітьми та проводив у Криму секс-тури

Співробітники міліції затримали 54-річного жителя Сімферополя, який знімав голих дітей, виставляв їхні фото і відео в Інтернеті й організовував для іноземців еротичні тури на півострів, повідомила в середу прес-служба головного управління МВС України в Криму.

«Чоловік має науковий ступінь, викладав у кримських вишах, на його рахунку безліч наукових публікацій, книг і статей у галузі краєзнавства, екології, відпочинку й туризму», - йдеться в прес-релізі.

Правоохоронці поки встановили особи п`ятьох юних порноакторів, їм 10-15 років. Усі діти з неповних сімей. Хлопчики позували голими за морозиво, атракціони, іграшки, подарунки, походи в кафе та Інтернет-клуби, оплату мобільних телефонів. Старшим підліткам порнорежисер платив від 500 до 700 дол. за фільм, сам при цьому отримував за дитяче порно по декілька тисяч доларів.

Кримчанин створив сайт, де викладав на продаж фото голих дітей і відеофільми за участю неповнолітніх, ресурс був орієнтований на іноземного користувача й розміщувався на канадському сервері, тобто закритий для перегляду в Україні та Росії. Крім того, на сайті вказувалися контактні телефони, за якими зацікавлені дитячим порно іноземці могли зв`язатися з режисером і замовити організацію фото- або відеосесії в Криму.

«Іноземець міг "замовити" вподобаних хлопчиків, що називається, наживо, при цьому він оплачував усі організаційно-транспортні витрати. За його бажанням, приміром, могли організовуватися зустрічі з дітьми на березі моря, нудистських пляжах, у саунах, у різних мальовничих куточках Криму», - сказано в прес-релізі.

Одного з таких замовників було нещодавно затримано в Криму. Чоловік - підданий Великої Британії, живе в Австралії, йому за 50. Австралієць приїхав в Україну зі своєю відеокамерою, фотоапаратом і ноутбуком. У Криму він не лише замовляв місце зйомки, але й брав участь у них, а також проводив самостійно, записуючи дітей на камеру.

Іноземцю наразі ставляться в провину дії, передбачені ч. 2 ст. 156 КК України - розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Про затримання іноземця кримські правоохоронці повідомили консульство Австралії в Україні. Днями він спілкувався по телефону з послом.

Затриманий кримчанин, батько двох дорослих дітей, у скоєному вже зізнався й розкаявся. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Її санкція від п`яти до десяти років ув’язнення.