Це там, у них, "в" Україні, а у нас кажуть "на" Україні - Медведєв
20:22, 03 серпня 2011Крым
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Президент РФ зустрівся з істориками
Президент Росії Дмитро Медведєв вважає правомірним вживання прийменника "на", коли мова йде про Україну, повідомляє "Эхо Москвы".
2 серпня у Владимирі історик Уколова, говорячи про необхідність багаторівневої історичної енциклопедії в інтернеті, навела український досвід створення подібного ресурсу.
"Спроби створити таку енциклопедію, наскільки я знаю, вже мають місце на Україні. В Україні, вибачте", - сказала вона.
"На Україні. Це там, у них, "в" Україні, а у нас "на" Україні кажуть. Це відповідає нормам російської мови", - заявив Медведєв.
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