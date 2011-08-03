Це там, у них, "в" Україні, а у нас кажуть "на" Україні - Медведєв

Президент Росії Дмитро Медведєв вважає правомірним вживання прийменника "на", коли мова йде про Україну, повідомляє "Эхо Москвы".

2 серпня у Владимирі історик Уколова, говорячи про необхідність багаторівневої історичної енциклопедії в інтернеті, навела український досвід створення подібного ресурсу.

"Спроби створити таку енциклопедію, наскільки я знаю, вже мають місце на Україні. В Україні, вибачте", - сказала вона.

"На Україні. Це там, у них, "в" Україні, а у нас "на" Україні кажуть. Це відповідає нормам російської мови", - заявив Медведєв.