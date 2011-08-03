У Балаклаві наповнять шампанським гігантський келих

Фестиваль шампанського відбудеться 6 серпня в Балаклаві. Планується, зокрема, встановити світовий рекорд - наповнити гігантський келих шампанського, що вміщує 75 пляшок ігристого вина, повідомив оргкомітет фестивалю.

Програма передбачає також конкурс краси ”Міс Кримська Шампань”, виступи зірок Національного театру опери і балету України та української естради. Крім того, відбудуться вікторини й розиграші цінних призів, фото- і артсесії, танцювальні майстер-класи. Як очікується, гостями фестивалю стануть понад 15 тис. осіб. Захід завершиться дискотекою й феєрверком.

Організаторами свята виступає агрофірма ”Золота балка” за підтримки Балаклавської райдержадміністрації в місті Севастополі.

День народження шампанського відзначається в світі 4 серпня. Вважається, що чернець Періньон винайшов цей напій в 1668 році у французькій провінції Шампань.