У Криму вибухнув кисневий балон: є жертви

Одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких травм унаслідок вибуху кисневого балону в Джанкої (Крим), повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався на приватному підприємстві, куди, за попередньою інформацією, чоловіки прийшли влаштовуватися на роботу.

53-річний чоловік загинув. 36-річний - доставлений до реанімації з баротравмою, розривом шлунку і товстої кишки, внутрішньою кровотечею.

На місце події виїжджали співробітники міліції. Обставини з’ясовуються.