У Криму вибухнув кисневий балон: є жертви
09:43, 12 серпня 2011Крым
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Прийшли влаштовуватися на роботу
Одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких травм унаслідок вибуху кисневого балону в Джанкої (Крим), повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на приватному підприємстві, куди, за попередньою інформацією, чоловіки прийшли влаштовуватися на роботу.
53-річний чоловік загинув. 36-річний - доставлений до реанімації з баротравмою, розривом шлунку і товстої кишки, внутрішньою кровотечею.
На місце події виїжджали співробітники міліції. Обставини з’ясовуються.
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