У Сімферополі водій маршрутки вбив колегу-шофера

У Сімферополі 61-річний водій маршрутного таксі, посварився з іншим шофером на зупинці й ткнув 33-річному чоловікові пальцями в очі, той від несподіванки сильно відштовхнув

колегу, в результаті шофер упав і вдарився потилицею об камінь - через два дні потерпілий помер у лікарні, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 119 КК України - вбивство з необережності. Її санкція - від трьох до п`яти років в`язниці або обмеження волі на той самий строк.

Підслідний повністю визнав свою провину і розкаюється в скоєному.

Долю шофера вирішить суд. На даний час його відпущено під підписку про невиїзд.