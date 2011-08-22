Джарти міцно прив’язав Крим до України - Герман

Радник президента Ганна ГЕРМАН вважає, що голова Ради міністрів Криму Василь Джарти "міцно прив’язав півострів до основного тіла України".

"З приходом в Крим Джарти фактично припинилися спекуляції на тему якихось там можливостей від’єднання Криму від України. Я думаю, що тим Василь Джарти і увійшов в історію української незалежності. І це - найбільший вклад в українське державотворення", - сказала вона під час чату на сайті "Главред".

ГЕРМАН переконана, що ситуація в Криму буде розвиватися так, як диктують основи, закладені Джарти: "Фундаменти є достатньо міцними, щоб будувати надійні стіни на майбутнє"

"Я переконана, в Криму буде все спокійно і стабільно. Крим розвиватеметься і за кілька років стане поважним конкурентом турецької Анталії", - додала вона.

Джарти, який керував республікою близько півтора року, помер 17 серпня від тяжкої хвороби.